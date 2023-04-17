Россияне дважды обстреляли приграничье Черниговской области
Утром, в понедельник, россияне дважды обстреляли приграничье в Черниговской области. В этот раз, вероятно, атаковали из миномета.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативное командование "Север".
"С 06:45 до 07:15 зафиксировано 6 взрывов приходов, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Карповичи. С 06:50 до 06:52 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в н.п. Леоновка", - говорится в сообщении.
Также в командовании отметили, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, что оккупанты нанесли авиаудар по Черниговской области. В результате возник пожар.
Ранее мы писали о том, что вчера, 16 апреля, россияне обстреляли три общины Сумской области. Известно о двух раненых.
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