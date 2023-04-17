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Россияне дважды обстреляли приграничье Черниговской области

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Черниговская область, Понедельник 17 апреля 2023 10:58
Россияне дважды обстреляли приграничье Черниговской области Фото: россияне дважды обстреляли приграничье Черниговской области (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Утром, в понедельник, россияне дважды обстреляли приграничье в Черниговской области. В этот раз, вероятно, атаковали из миномета.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативное командование "Север".

"С 06:45 до 07:15 зафиксировано 6 взрывов приходов, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Карповичи. С 06:50 до 06:52 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в н.п. Леоновка", - говорится в сообщении.

Также в командовании отметили, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, что оккупанты нанесли авиаудар по Черниговской области. В результате возник пожар.

Ранее мы писали о том, что вчера, 16 апреля, россияне обстреляли три общины Сумской области. Известно о двух раненых.

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Сумская область Черниговская область
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