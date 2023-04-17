Россияне дважды обстреляли приграничье Черниговской области

Утром, в понедельник, россияне дважды обстреляли приграничье в Черниговской области. В этот раз, вероятно, атаковали из миномета.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на оперативное командование "Север".

"С 06:45 до 07:15 зафиксировано 6 взрывов приходов, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Карповичи. С 06:50 до 06:52 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в н.п. Леоновка", - говорится в сообщении.

Также в командовании отметили, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.