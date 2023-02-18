Близько о 14:00 ворог вдарив по смт Ківшарівка, внаслідок чого поранення отримали двоє людей, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Серед поранених - 57-річна жінка та 53-річний чоловік.Обох госпіталізували. Також було пошкоджено будівлю одного із закладів освіти.

"Після 14:00 було обстріляно і м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік", - пише Синєгубов.

В Куп'янську внаслідок обстрілу згоріли гаражі й два автомобілі цивільних, а в смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

Фото: росіяни двічі обстріляли Харківську область, пошкодили лікарню та школу (t.me/synegubov)