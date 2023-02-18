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Россияне дважды обстреляли Харьковскую область, повредили больницу и школу

Фото: россияне дважды обстреляли Харьковскую область, повредили больницу и школу (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

В течение дня россияне нанесли удар по Купянскому и Чугуевскому районам Харьковской области. Есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Около 14:00 враг ударил по пгт Ковшаровка, в результате чего ранения получили два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Среди раненых - 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Обоих госпитализировали. Также было повреждено здание одного из учебных заведений.

"После 14:00 был обстрелян и Волчанск. Вражеский снаряд попал в частный дом, погиб гражданский мужчина", - пишет Синегубов.

В Купянске в результате обстрела сгорели гаражи и два автомобиля гражданских, а в пгт Двухлетняя значительные повреждения получило здание скорой медицинской помощи.

Фото: россияне дважды обстреляли Харьковскую область, повредили больницу и школу (t.me/synegubov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 18 февраля оккупанты обстреляли Центр первичной медико-санитарной помощи в Волчанске Чугуевского района.

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