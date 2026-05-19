Росіяни двічі за ніч вдарили по Харкову, під завалами будинку може бути людина

Перша хвиля

Перші удари зафіксовано в Холодногірському та Новобаварському районах. У Новобаварському районі дрон влучив в об'єкт цивільної інфраструктури - виникла пожежа. На місцях одразу розпочали роботу відповідні служби.

Повторна атака

Близько п'ятої ранку окупанти повторно атакували Новобаварський район.

Загорілися два приватних будинки, ще понад десять пошкоджено. З одного будинку врятовано двох людей - 47-річний чоловік, який отримав поранення склом, та 50-річна жінка, що зазнала гострої реакції на стрес..

Фото: наслідки атаки на Харків (t.me/synegubov)

Ще одна людина може перебувати під завалами, тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Оновлено о 6:45

У Новобаварському районі 73-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок удару ворожого безпілотника. Постраждала отримала медичну допомогу, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.