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Росіяни двічі атакували дронами підприємство в Кривому Розі, є загиблі

08:30 12.07.2026 Нд
2 хв
Яких наслідків завдала нова атака російських дронів?
aimg Марія Науменко
Росіяни двічі атакували дронами підприємство в Кривому Розі, є загиблі Фото: рятувальники ліквідовують пожежу після російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)
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Російські війська двічі атакували Кривий Ріг ударними дронами. Після першого удару, який забрав життя двох людей, окупанти завдали нового удару по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За його словами, під ранок російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками типу "Шахед".

Внаслідок влучання по промисловому підприємству загинули двоє людей. Також пошкоджено саме підприємство та об'єкти інфраструктури.

Вілкул закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки зберігалася загроза повторних ударів.

Згодом він повідомив, що російські війська вдруге атакували місто дронами.

"Ще одна шахедна атака на промислове підприємство міста. Є пожежа. Розпочато аварійно-рятувальну операцію", - написав Вілкул.

Інформація про наслідки повторного удару уточнюється.

Окрім цього, у Нікопольському районі російські війська атакували дронами Нікополь і Марганецьку громаду. Там загинув 66-річний чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки, господарську споруду та вантажівку.

У Кривому Розі всі екстрені служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи продовжують працювати.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Ворожі ракети влучили у район щільної житлової забудови між багатоповерхівками. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, троє з них були госпіталізовані.

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