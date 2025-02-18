Обстріл Костянтинівки дронами. Серед постраждалих голова МВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Під час першого удару росіяни поцілили по машині працівників Державної служби надзвичайної служби (ДСНС), які везли людям воду. Другий дрон атакував евакуаційну команду, яка прибула на порятунок.

"Повторний удар стався в момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль. Життя врятували секунди. Люди встигли зачинитись в броньованому авто та рушити з місця", - додає МВС.

Серед поранених п'ятеро людей:

двоє рятувальників;

двоє правоохоронців та голова МВС, які отримали акубаротравми.

Також пошкодження отримав автомобіль.

Фото: наслідки атаки дронів на Костянтинівку (t.me/mvs_ukraine)

Парамедикам вдалося швидко доставити поранених рятувальників до лікарні.