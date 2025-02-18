ua en ru
Вт, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Обстрел Константиновки дронами. Среди пострадавших глава ГВА

Вторник 18 февраля 2025 10:49
UA EN RU
Обстрел Константиновки дронами. Среди пострадавших глава ГВА Фото: последствия атаки дронов на Константиновку (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы дважды атаковали FPV-дронами Константиновку. В результате обстрелов пострадали пять человек, среди которых глава городской военной администрации (ГВА) Сергей Горбунов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Во время первого удара россияне попали по машине работников Государственной службы чрезвычайной службы (ГСЧС), которые везли людям воду. Второй дрон атаковал эвакуационную команду, которая прибыла на спасение.

"Повторный удар произошел в момент, когда парамедики помогали раненым сесть в автомобиль. Жизни спасли секунды. Люди успели закрыться в бронированном авто и тронуться с места", - добавляет МВД.

Среди раненых пять человек:

  • двое спасателей;
  • двое правоохранителей и глава МВД, которые получили акубаротравмы.

Также повреждения получил автомобиль.

Фото: последствия атаки дронов на Константиновку (t.me/mvs_ukraine)

Парамедикам удалось быстро доставить раненых спасателей в больницу.

Ситуация в Донецкой области

Российские террористы регулярно атакуют Украину ракетами различных типов, артиллерией, управляемыми авиационными бомбами и беспилотниками. Также серьезно страдают от вражеских ударов прифронтовые области и населенные пункты.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Россия в 2025-м вероятно ставит приоритетной задачей видит давление на Константиновку - самую южную точку так называемого "крепостного пояса" в Донецкой области.

Недавно в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Константиновка Война в Украине
NEWS
За сутки Россия потеряла на фронте 1170 оккупантов и 53 артсистемы: новые данные Генштаба
За сутки Россия потеряла на фронте 1170 оккупантов и 53 артсистемы: новые данные Генштаба
DAILY
Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине