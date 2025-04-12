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Куп’янськ під щільними обстрілом: четверо постраждалих, під завалами люди

Куп'янськ, Субота 12 квітня 2025 19:58
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Куп’янськ під щільними обстрілом: четверо постраждалих, під завалами люди Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Куп'янську (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Куп’янськ опинився під щільним ворожим обстрілом. Постраждали четверо людей, під завалами можуть бути ще троє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Куп’янськ під щільними ворожим обстрілом", - наголосив Синєгубов.

За його даними, близько 18:20 окупанти вдарили КАБом по приватному будинку. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей: 25-річна жінка, 26-річний чоловік, 52-річна та 73-річна жінки.

"Попередньо, під завалами можуть знаходитися ще троє людей", - додав він.

Ситуація в Куп'янську

​З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Куп'янськ зазнає регулярних обстрілів, що призводять до численних жертв серед цивільного населення та значних руйнувань інфраструктури.

Обстріли міста відбуваються з різною інтенсивністю протягом усього періоду конфлікту. До прикладу вчора, 11 квітня, російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ Харківської області.

Внаслідок обстрілу були поранені, а також пошкоджено лікувальний заклад.

Детальніше по російський обстріл можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що сьогодні з даних нового звіту американського Інституту вивчення війни стало відомо, що військові Російської Федерації просунулися на Куп'янському напрямку і в Донецькій області.

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