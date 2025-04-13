Россияне второй раз за сутки ударили по Купянску: есть жертвы (фото)

Российская армия атаковала Купянск Харьковской области из РСЗО 13 апреля. Этот обстрел уже второй за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

К сожалению, по словам главы ОГА, во дворе пятиэтажного дома погибли две женщины. Последствия обстрела Купянска 13 апреля (t.me/synegubov)

"Российские военные ударили из РСЗО по Купянску. В результате обстрела вспыхнули конструктивные элементы гаража на площади 10м²", - рассказал он.

Обстрелы Купянска

Купянск - город в Харьковской области, административный центр Купянского района. Он является крупным железнодорожным узлом. В 2022 году россияне захватили Купянск во время масштабного вторжения в Украину, но позже ВСУ освободили Купянск из оккупации.

Отметим, что несмотря на то, что Купянск освобожден от россиян, захватчики постоянно его обстреливают. Так, вечером 12 апреля Купянск оказался под плотным обстрелом РФ. Пострадали четыре человека, под завалами могли быть еще трое людей.

Уже утром 13 апреля стало известно, что из-под завалов разрушенного дома в Купянске деблокирован 35-летний мужчина. Он госпитализирован в госпиталь.

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