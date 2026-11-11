Росіяни дроном вдарили по Салтівському району Харкова, є загиблі

Нагадаємо, що 9 листопада російські окупанти атакували селище Шевченкове на Харківщині реактивними безпілотниками "Бандероль".

Внаслідок влучання у центр населеного пункту пошкоджені відділення "Нової пошти" та магазин, а також прилеглі житлові будинки, є поранені серед мирних жителів.

Крім того, вночі 8 листопада ворожий дрон поцілив в об'єкт критичної інфраструктури регіону.

Через пошкодження енергомереж без світла на Харківщині залишилися близько 250 тисяч абонентів, а також були знеструмлені важливі об'єкти області.