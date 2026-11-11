Россияне дроном ударили по Салтовскому району Харькова, есть погибшие

Российский оккупационный удар пришелся по Салтовскому району Харькова. В результате вражеских обстрелов есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
В результате вражеских обстрелов Салтовского района зафиксирована гибель двух человек.
На месте попадания возник пожар - горит автомобиль.
Кроме двух погибших, известно еще о одном пострадавшем.
Профильные службы выясняют все детали и последствия вражеской атаки.
Напомним, что 9 ноября российские оккупанты атаковали поселок Шевченково на Харьковщине реактивными беспилотниками "Бандероль".
В результате попадания в центр населенного пункта повреждены отделения "Новой почты" и магазин, а также близлежащие жилые дома, ранены среди мирных жителей.
Кроме того, ночью 8 ноября вражеский дрон попал в объект критической инфраструктуры региона.
Из-за повреждения энергосетей без света в Харьковской области остались около 250 тысяч абонентов, а также были обесточены важные объекты области.