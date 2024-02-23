UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни дронами вдарили по підприємству в Донецькій області: знищено майже 500 тонн зерна

Архівне фото: Росіяни дроном вдарили по підприємству в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни сьогодні вночі за допомогою дрона-камікадзе атакували сільгосппідприємство в Донецькій області. Унаслідок удару постраждало зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Сьогодні вночі ворог "шахедами" завдав удару по території сільськогосподарського підприємства в Краматорському районі", - йдеться в заяві.

Зазначається, що було зруйновано тік, склади, майстерню, гараж, пошкоджено сільськогосподарську техніку, зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, які підприємство підготувало для посівної. 

"За час війни підприємство постраждало від обстрілів уже втретє", - додав очільник області.

Загальні збитки для сільськогосподарської сфери регіону

Філашкін додав, що з початку війни в області пошкоджено майно 337 сільськогосподарських підприємств. Це - рослинницькі, тваринницькі, переробні, хлібопекарські підприємства, елеватори.

За попередніми розрахунками, сума завданих збитків уже склала 4,4 мільярда гривень. Втрати включають руйнування господарських приміщень, пошкодження або знищення техніки, загибель тварин і птиці.

Унаслідок бойових дій загинуло понад 1,2 млн голів птиці, 25,1 тисячі свиней, 1200 корів, 600 овець, 3 тисячі кроликів. Пошкоджено або знищено 3,5 тисячі одиниць техніки та обладнання.

Обстріли приміщень із зерном в Україні

Улітку росіяни вдарили ракетами "Калібр" по терміналу, де зберігалося зерно та сільськогосподарська техніка, в Одеській області.

Уже восени окупанти вдарили по Умані в Черкаській області. Під обстрілом опинилися складські приміщення, в яких зберігалося зерно

Нещодавно росіяни атакували сільськогосподарське підприємство у Вовчанську Харківської області. Окупанти скинули авіабомби на ангари із зерном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКраматорськДонецька областьВійна в Україні