RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне дронами ударили по предприятию в Донецкой области: уничтожено почти 500 тонн зерна

Архивное фото: Россияне дроном ударили по предприятию в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне сегодня ночью с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Донецкой области. В результате удара пострадало зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Сегодня ночью враг "шахедами" нанес удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Краматорском районе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что были разрушены ток, склады, мастерская, гараж, повреждена сельскохозяйственная техника, испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые предприятие подготовило для посевной.

"За время войны предприятие пострадало от обстрелов уже в третий раз", - добавил глава области.

Общий ущерб для сельскохозяйственной сферы региона

Филашкин добавил, что с начала войны в области повреждено имущество 337 сельскохозяйственных предприятий. Это - растениеводческие, животноводческие, перерабатывающие, хлебопекарные предприятия, элеваторы.

По предварительным расчетам, сумма нанесенного ущерба уже составила 4,4 миллиарда гривен. Потери включают разрушение хозяйственных помещений, повреждение или уничтожение техники, гибель животных и птицы.

В результате боевых действий погибло более 1,2 млн голов птицы, 25,1 тысячи свиней, 1200 коров, 600 овец, 3 тысячи кроликов. Повреждены или уничтожены 3,5 тысячи единиц техники и оборудования.

Обстрелы помещений с зерном в Украине

Летом россияне ударили ракетами "Калибр" по терминалу, где хранилось зерно и сельскохозяйственная техника в Одесской области.

Уже осенью оккупанты ударили по Умани в Черкасской области. Под обстрелом оказались складские помещения, в которых хранилось зерно.

Недавно россияне атаковали сельскохозяйственное предприятие в Волчанске Харьковской области. Оккупанты сбросили авиабомбы на ангары с зерном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКраматорскДонецкая областьВойна в Украине