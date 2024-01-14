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Окупанти скинули авіабомби на зерносховища у Вовчанську (фото)

Вовчанськ, Неділя 14 січня 2024 13:47
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Окупанти скинули авіабомби на зерносховища у Вовчанську (фото) Фото: росіяни вдарили по Вовчанську (facebook.com/Сергій_Болвінов)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія атакувала сільськогосподарське підприємство у Вовчанську Харківської області. Окупанти скинули авіабомби на ангари з зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова у Facebook.

"У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців, там не було. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Дві російські авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.

На місці влучань працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. За фактом чергового порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.

Фото: росіяни вдарили по Вовчанську (facebook.com/Сергій_Болвінов)

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, нещодавно британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

При цьому місцева влада та військові зазначають, що активні бойові дії на цьому напрямку тривають, але ЗСУ стримують ворога. Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія не має достатньо сил у Бєлгородській області, щоб повторити наступ на Харків.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали позиції в районі міста Куп'янськ 9 січня.

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