Удар по Харківській області 14 лютого: кількість жертв збільшилася
Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Великому Бурлуку Харківської області збільшилася. З-під завалів дістали тіло жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Зазначається, що з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 74-річної жінки.
Таким чином внаслідок ракетної атаки кількість загиблих виросла до трьох. Поранення отримали п'ятеро осіб.
На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція.
Що ще відомо про обстріл
Нагадаємо, вчора у другій половині дні російська армія вдарила ракетами по Великому Бурлуку в Харківській області. Були пошкоджені двоповерховий будинок та ще один сусідній будинок.
скриншот deepstatemap.live
За попередньою інформацією, окупанти застосували зенітні ракети С-300.
Як зазначала місцева влада, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а під завалами перебували люди.
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