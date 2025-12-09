Росіяни дроном атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)

"Вночі військові РФ здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури", - зазначили у ДСНС.

Зазначається, що також вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю.

"На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав", - йдеться у повідомленні рятувальників.