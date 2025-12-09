UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни дроном атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)

Фото: росіяни дроном атакували пожежну частину на Запоріжжі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 9 грудня, ударним безпілотником атакували пожежну частину у Запорізькому районі. В результаті обстрілу пошкоджена будівля та майно рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Вночі військові РФ здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури", - зазначили у ДСНС.

Зазначається, що також вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю.

"На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав", - йдеться у повідомленні рятувальників.

 

 

Удари РФ по рятувальниках

Нагадаємо, військові РФ 23 жовтня нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові на Запоріжжі.

Один із рятувальників отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали. Також пошкодження отримав пожежний автомобіль.

Також, як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 23 жовтня під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону в Куп’янському районі Харківщини, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.

Внаслідок удару загинув командир відділення пожежно-рятувальної частини Юрій Чистіков. Ще п’ятеро рятувальників постраждали.

Окрім цього, 16 вересня у Київській області росіяни повторно атакували рятувальників, які гасили пожежу в місці першого прильоту.

