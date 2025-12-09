Россияне дроном атаковали пожарную часть в Запорожской области (фото)

"Ночью военные РФ осуществили удар БпЛА по территории одного из населенных пунктов Запорожского района. Атаки были направлены на объект гражданской инфраструктуры", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что также взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части. В подразделении выбиты окна и двери, повреждена кровля.

"На момент атаки личный состав работал над ликвидацией пожара в соседнем населенном пункте, поэтому никто из спасателей не пострадал", - говорится в сообщении спасателей.