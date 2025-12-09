Россияне дроном атаковали пожарную часть в Запорожской области (фото)
Российские войска сегодня ночью, 9 декабря, ударным беспилотником атаковали пожарную часть в Запорожском районе. В результате обстрела повреждено здание и имущество спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"Ночью военные РФ осуществили удар БпЛА по территории одного из населенных пунктов Запорожского района. Атаки были направлены на объект гражданской инфраструктуры", - отметили в ГСЧС.
Отмечается, что также взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части. В подразделении выбиты окна и двери, повреждена кровля.
"На момент атаки личный состав работал над ликвидацией пожара в соседнем населенном пункте, поэтому никто из спасателей не пострадал", - говорится в сообщении спасателей.
Удары РФ по спасателям
Напомним, военные РФ 23 октября нанесли удар FPV-дроном по пожарно-спасательному автомобилю после ликвидации пожара в Орехове в Запорожье.
Один из спасателей получил ранение плеча и минно-взрывную травму. Его транспортировали в больницу. Другие чрезвычайники не пострадали. Также повреждения получил пожарный автомобиль.
Также, как сообщало РБК-Украина, в ночь на 23 октября во время тушения пожара, вызванного ударом вражеского дрона в Купянском районе Харьковской области, российские террористы повторно обстреляли место, где работали спасатели.
В результате удара погиб командир отделения пожарно-спасательной части Юрий Чистиков. Еще пятеро спасателей пострадали.
Кроме этого, 16 сентября в Киевской области россияне повторно атаковали спасателей, которые тушили пожар в месте первого прилета.