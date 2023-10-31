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Росіяни дроном атакували евакуаційний автобус під Херсоном: є поранені

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 31 жовтня, дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Терористи-окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що волонтери допомагали мешканцям одного з прибережних сіл Бериславського району, що регулярно потерпає від ворожих бомбардувань керованими авіабомбами, виїхати у більш безпечні населені пункти.

Фото: Наслідки удару (t.me/SJTF_Odes)

"Під час прямування трасою, мікроавтобус наздогнав ударний дрон, запущений з лівого берега. Попередньо, постраждало 2 людей, їм надано допомогу, життю загрози нема", - додали Сили оборони півдня.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських загарбників майже рік тому. Після втечі окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон та область із важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

Вчора російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

До цього окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий житель. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.

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