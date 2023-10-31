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Россияне дроном атаковали эвакуационный автобус под Херсоном: есть раненые

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 31 октября, дроном атаковали эвакуационный автобус в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Террористы-оккупанты ударили FPV-дроном в эвакуационный автобус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры помогали жителям одного из прибрежных сел Бериславского района, регулярно страдающего от вражеских бомбардировок управляемыми авиабомбами, выехать в более безопасные населенные пункты.

Фото: Последствия удара (t.me/SJTF_Odes)

"Во время следования по трассе, микроавтобус догнал ударный дрон, запущенный с левого берега. Предварительно, пострадали 2 человека, им оказана помощь, жизни угрозы нет", - добавили Силы обороны юга.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских захватчиков почти год назад. После побега оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

Вчера российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

До этого оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав. Пострадал 46-летний местный житель. Во время обстрела мужчина находился на улице.

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