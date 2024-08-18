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Росіяни дроном атакували автомобіль під Херсоном: постраждали 5 цивільних

Фото: росіяни атакували цивільне авто (brovary.net.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 18 серпня, дроном атакували цивільне авто в Херсонській області. В результаті ворожої атаки п'ять людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, сьогодні близько 17:30  військові армії Російської Федерації за допомогою БпЛА атакували селище Кіндійка, що знаходиться під Херсоном.

На одній з вулиць населеного пункту снаряд влучив у цивільне авто. В результаті ворожої атаки поранення різних ступенів отримали п'ятеро цивільних, які перебували всередині. 

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", - зауважили правоохоронці.

Обстріли України 18 серпня

Сьогодні вночі у низці областей оголошували тривогу через пуски дронів-камікадзе "Шахедів". Водночас росіяни двічі атакували Київ.

Як повідомляли у Київській міській військовій адміністрації, окупанти РФ направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Ці ракети вдалось знищити на підльоті до Києва.Проте Київ було також атаковано кількома дронами.

До всього цього російські військові сьогодні обстріляли Білопілля Сумської області.

Тим часом в Херсонської області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Через ворожу атаку люди опинились у пастці у власному будинку.

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