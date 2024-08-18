Росіяни дроном атакували автомобіль під Херсоном: постраждали 5 цивільних

Обстріли України 18 серпня

Сьогодні вночі у низці областей оголошували тривогу через пуски дронів-камікадзе "Шахедів". Водночас росіяни двічі атакували Київ.

Як повідомляли у Київській міській військовій адміністрації, окупанти РФ направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Ці ракети вдалось знищити на підльоті до Києва.Проте Київ було також атаковано кількома дронами.

До всього цього російські військові сьогодні обстріляли Білопілля Сумської області.

Тим часом в Херсонської області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Через ворожу атаку люди опинились у пастці у власному будинку.

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