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Россияне дроном атаковали автомобиль под Херсоном: пострадали 5 гражданских

Фото: россияне атаковали гражданский автомобиль (brovary.net.ua)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 18 августа, дроном атаковали гражданское авто в Херсонской области. В результате вражеской атаки пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, сегодня около 17:30 военные армии Российской Федерации с помощью дрона атаковали поселок Киндейка, находящийся под Херсоном.

На одной из улиц населенного пункта снаряд попал в гражданское авто. В результате вражеской атаки ранения разных степеней получили пятеро находившихся внутри гражданских.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов", - отметили правоохранители.

Обстрелы Украины 18 августа

Сегодня ночью в ряде областей объявляли тревогу из-за пусков дронов-камикадзе "Шахедов". В то же время россияне дважды атаковали Киев.

Как сообщали в Киевской городской военной администрации, кафиры РФ направили на столицу северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Эти ракеты удалось уничтожить на подлете в Киев. Однако Киев был также атакован несколькими дронами.

Ко всему этому российские военные сегодня обстреляли Белополье Сумской области.

Тем временем в Херсонской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру. Из-за вражеской атаки люди оказались в ловушке в собственном доме.

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ХерсонХерсонская областьВойна России против Украины