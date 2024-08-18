Россияне дроном атаковали автомобиль под Херсоном: пострадали 5 гражданских

Обстрелы Украины 18 августа

Сегодня ночью в ряде областей объявляли тревогу из-за пусков дронов-камикадзе "Шахедов". В то же время россияне дважды атаковали Киев.

Как сообщали в Киевской городской военной администрации, кафиры РФ направили на столицу северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Эти ракеты удалось уничтожить на подлете в Киев. Однако Киев был также атакован несколькими дронами.

Ко всему этому российские военные сегодня обстреляли Белополье Сумской области.

Тем временем в Херсонской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру. Из-за вражеской атаки люди оказались в ловушке в собственном доме.

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