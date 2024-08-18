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Росіяни скинули КАБ на Білопілля: є жертва та поранений

Сумська область, Неділя 18 серпня 2024 17:31
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Росіяни скинули КАБ на Білопілля: є жертва та поранений Фото: Росіяни скинули КАБ на Білопілля (t.me dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вчергове обстріляли Сумську область. Цього разу під ударом опинилось Білопілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

"Ворог продовжує чинити військові злочини, завдаючи удари по мирному населенню Сумської області", - повідомили в ОВА,

За даними адміністрації, сьогодні вдень, 18 серпня, росіяни скинули КАБ на Білопілля. В результаті ворожого удару, попередньо, одна людина загинула й ще одна отримала поранення.

"На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Під завалами будівель можуть бути люди", - додали в адміністраії.

Ситуація у Сумській області

Зауважимо, що від початку літа Російська Федерація завдала більш як дві тисячі ударів лише по території Сумської області.

На тлі російського терору в області оголосили евакуацію. За словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають майже 200 населених пунктів.

Водночас вчора РБК-Україна повідомляло, як записатись на евакуацію, якщо у вас відсутні документи.

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