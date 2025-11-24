Росіяни дронами атакували судно у Одеській області: виникла пожежа

Обстріл України в ніч на 24 листопада

Нагадаємо, вчора ввечері, 23 листопада, російські війська масовано атакували Харків дронами. У місті зафіксовано приліт в один з будинків та є інформація про жертв і постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, У ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по Україні 162 безпілотники різних типів. Протиповітряною обороною збито, або подавлено 125 ворожих безпілотників.

Проте зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.