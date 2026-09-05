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Росіяни дронами атакували поїзд, що прямував до Херсона

14:45 05.09.2026 Сб
1 хв
Пасажирський поїзд опинився під атакою одразу кількох російських безпілотників
aimg Марія Науменко
Росіяни дронами атакували поїзд, що прямував до Херсона Фото: пасажирський поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos)
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Російські війська опівдні 5 вересня атакували кількома ударними безпілотниками пасажирський поїзд, який прямував до Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, для удару росіяни застосували безпілотники типу "Шахед". Дрони атакували поїзд, коли той прямував у напрямку Херсона.

Відомо про одну постраждалу. 55-річну працівницю залізниці госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Жінка отримала уламкове поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

Унаслідок російської атаки також пошкоджено два тепловози. Інші деталі щодо наслідків удару уточнюються.

Нагадуємо, у ніч на 1 вересня, Росія прицільно вдарила балістикою по депо "Укрзалізниці" в Києві. Внаслідок цієї ворожої атаки загинули семеро людей, шість із яких виявилися працівниками залізниці.

2 вересня російський дрон атакував поїзд №53/54 Одеса - Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Пасажирів і залізничників вчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав.

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