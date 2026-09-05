Росіяни дронами атакували поїзд, що прямував до Херсона

Російські війська опівдні 5 вересня атакували кількома ударними безпілотниками пасажирський поїзд, який прямував до Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, для удару росіяни застосували безпілотники типу "Шахед". Дрони атакували поїзд, коли той прямував у напрямку Херсона.

Відомо про одну постраждалу. 55-річну працівницю залізниці госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Жінка отримала уламкове поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

Унаслідок російської атаки також пошкоджено два тепловози. Інші деталі щодо наслідків удару уточнюються.