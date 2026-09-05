ua en ru
Сб, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Русские дронами атаковали поезд, следовавший в Херсон

14:45 05.09.2026 Сб
1 мин
Пассажирский поезд оказался под атакой сразу нескольких российских беспилотников
aimg Мария Науменко
Русские дронами атаковали поезд, следовавший в Херсон Фото: пассажирский поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска в полдень 5 сентября атаковали несколькими ударными беспилотниками пассажирский поезд, направлявшийся в Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

По его словам, для удара россияне применили беспилотники типа "Шахед". Дроны атаковали поезд, когда тот направлялся в направлении Херсона.

Известно об одной пострадавшей. 55-летнюю работницу железной дороги госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Женщина получила обломочное ранение руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

В результате российской атаки также повреждены два тепловоза. Остальные детали по поводу последствий удара уточняются.

Напомним, в ночь на 1 сентября, Россия прицельно ударила баллистикой по депо "Укрзализныци" в Киеве. В результате этой вражеской атаки погибли семь человек, шесть из которых оказались работниками железной дороги.

2 сентября российский дрон атаковал поезд №53/54 Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. Пассажиров и железнодорожников вовремя эвакуировали, поэтому никто не пострадал.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Херсон Российская Федерация Украина Днепр
Новости
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень