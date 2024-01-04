Росіяни дронами атакували Нікополь: є поранені, пошкоджено лінію електропередач

Російська армія сьогодні, 4 січня, вдарила по Нікополю в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Військові РФ здійснили артилерійський обстріл і атаку БпЛА по місту Нікополь.
Двоє чоловіків дістали поранення, їх госпіталізовано до медзакладу.
"Пошкоджено 8 приватних будинків, господарські будівлі, гараж, автомобіль, приватне підприємство, газопровід, лінії електропередач", - ідеться в повідомленні.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Внаслідок обстрілу 29 грудня постраждали троє чоловіків.Тоді ж ворог атакував адміністративний центр артилерією та "Шахедами". Пошкодження отримали 11 приватних і 1 двоповерховий будинок, гуртожиток, а також 6 господарських будівель.
Також 2 січня росіяни знову атакували Нікополь Дніпропетровської області. В результаті ворожого удару постраждало 2 людини, а місто зазнало руйнувань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.