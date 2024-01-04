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Россияне дронами атаковали Никополь: есть раненые, повреждена линия электропередач

Архивное фото: Россияне дронами атаковали Никополь (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 4 января, ударила по Никополю в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Военные РФ осуществили артиллерийский обстрел и атаку БпЛА по городу Никополь. 

Двое мужчин получили ранения, они госпитализированы в медучреждение.

"Повреждены 8 частных домов, хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, частное предприятие, газопровод, линии электропередач", - говорится в сообщении.

Начато расследование

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

В результате обстрела 29 декабря пострадали трое мужчин. Тогда же враг атаковал административный центр артиллерией и "Шахедами". Повреждения получили 11 частных и 1 двухэтажный дом, общежитие, а также 6 хозяйственных построек.

Также 2 января россияне снова атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате вражеского удара пострадали 2 человека, а город потерпел разрушения.

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