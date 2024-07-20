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Росіяни дронами атакували енергооб'єкт у Чернігівській області

Фото: РФ атакувала енергооб'єкт у Чернігівській області 20 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували енергооб'єкт у Чернігівській області.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівській області", - розповів він.

Попередньо, за словами голови ОВА, це були безпілотники типу "шахед".  
 
На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська атакували Україну дронами-камікадзе у ніч проти 20 липня. Після 1:00 було оголошено тривогу. У Києві та області працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли два райони Полтавської області. Під удар потрапила інфраструктура. До того ж, росіяни атакували енергооб'єкт у Сумській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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