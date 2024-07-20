Росіяни дронами атакували енергооб'єкт у Чернігівській області

Обстріл РФ по Україні

Російські війська атакували Україну дронами-камікадзе у ніч проти 20 липня. Після 1:00 було оголошено тривогу. У Києві та області працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли два райони Полтавської області. Під удар потрапила інфраструктура. До того ж, росіяни атакували енергооб'єкт у Сумській області.

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