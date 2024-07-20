Россияне дронами атаковали энергообъект в Черниговской области

Обстрел РФ по Украине

Российские войска атаковаали Украину дронами-камикадзе в ночь на 20 июля. После 1:00 была объявлена тревога. В Киеве и области работала ПВО.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли два района Полтавской области. Под удар попала инфраструктура. К тому же россияне атаковали энергообъект в Сумской области.

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