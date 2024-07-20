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Россияне дронами атаковали энергообъект в Черниговской области

Фото: РФ атаковала энергообъект в Черниговской области 20 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали энергообъект в Черниговской области.

Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговской области", – рассказал он.

Предварительно, по словам главы ОВА, это были беспилотники типа "шахед".

На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска атаковаали Украину дронами-камикадзе в ночь на 20 июля. После 1:00 была объявлена тревога. В Киеве и области работала ПВО.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли два района Полтавской области. Под удар попала инфраструктура. К тому же россияне атаковали энергообъект в Сумской области.

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