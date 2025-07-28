Росіяни дронами атакували Дніпропетровську область: серед поранених - дитина

Комбінований удар по Україні 28 липня

Сьогодні вночі, 28 липня, російські війська здійснили черговий масований обстріл України з використанням ударних дронів та ракет різних типів.

Так, у Києві вночі пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі кілька осіб отримали поранення, пошкоджені багатоповерхівки.

Також прогриміла серія вибухів у Кропивницькому. Так, у місті виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Попередньо, ніхто не постраждав.

Окрім того, під ворожим ударом була Хмельницька область, у Старокостянтинові кілька разів за ніч лунали вибухи.

Також зранку росіяни двічі запускали по території України аеробалістичні ракети типу "Кинджал" з літаків МіГ-31, по всій країні оголошували повітряну тривогу.

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