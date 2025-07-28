Росіяни дронами атакували Дніпропетровську область: серед поранених - дитина
Російські війська сьогодні вночі, 28 липня, вдарили ударними безпілотниками по кільком районам Дніпропетровській області. В результаті обстрілу є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Нікопольщину російська армія атакувала безпілотниками і артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах", - зазначив Лисак.
За його словами, від ворожої атаки постраждали двоє людей – 15-річна дівчинка та 49-річна жінка, вони лікуватимуться амбулаторно.
"Виникла пожежа. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і 3 приватні будинки, 3 господарські споруди, лінія електропередач", - додав керівник Дніпропетровської ОВА.
Повідомляється, що ворог бив і по Синельниківщині. FPV-дронами поцілив по Межівській громаді. Понівечені сільськогосподарське підприємство, будівля, адмінбудівля, авто, також зайнялася суха трава.
Комбінований удар по Україні 28 липня
Сьогодні вночі, 28 липня, російські війська здійснили черговий масований обстріл України з використанням ударних дронів та ракет різних типів.
Так, у Києві вночі пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі кілька осіб отримали поранення, пошкоджені багатоповерхівки.
Також прогриміла серія вибухів у Кропивницькому. Так, у місті виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Попередньо, ніхто не постраждав.
Окрім того, під ворожим ударом була Хмельницька область, у Старокостянтинові кілька разів за ніч лунали вибухи.
Також зранку росіяни двічі запускали по території України аеробалістичні ракети типу "Кинджал" з літаків МіГ-31, по всій країні оголошували повітряну тривогу.
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