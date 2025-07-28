Росіяни дронами атакували Дніпропетровську область: серед поранених - дитина

Російські війська сьогодні вночі, 28 липня, вдарили ударними безпілотниками по кільком районам Дніпропетровській області. В результаті обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Повідомляється, що ворог бив і по Синельниківщині. FPV-дронами поцілив по Межівській громаді. Понівечені сільськогосподарське підприємство, будівля, адмінбудівля, авто, також зайнялася суха трава.

За його словами, від ворожої атаки постраждали двоє людей – 15-річна дівчинка та 49-річна жінка, вони лікуватимуться амбулаторно.

"Нікопольщину російська армія атакувала безпілотниками і артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах", - зазначив Лисак.

Комбінований удар по Україні 28 липня

Сьогодні вночі, 28 липня, російські війська здійснили черговий масований обстріл України з використанням ударних дронів та ракет різних типів.

Так, у Києві вночі пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі кілька осіб отримали поранення, пошкоджені багатоповерхівки.

Також прогриміла серія вибухів у Кропивницькому. Так, у місті виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Попередньо, ніхто не постраждав.

Окрім того, під ворожим ударом була Хмельницька область, у Старокостянтинові кілька разів за ніч лунали вибухи.

Також зранку росіяни двічі запускали по території України аеробалістичні ракети типу "Кинджал" з літаків МіГ-31, по всій країні оголошували повітряну тривогу.

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