Россияне дронами атаковали Днепропетровскую область: среди раненых - ребенок
Российские войска сегодня ночью, 28 июля, ударили ударными беспилотниками по нескольким районам Днепропетровской области. В результате обстрелов есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Никопольщину российская армия атаковала беспилотниками и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах", - отметил Лысак.
По его словам, от вражеской атаки пострадали два человека - 15-летняя девочка и 49-летняя женщина, они будут лечиться амбулаторно.
"Возник пожар. Повреждены учебное заведение, многоквартирный и 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач", - добавил руководитель Днепропетровской ОГА.
Сообщается, что враг бил и по Синельниковщине. FPV-дронами попал по Межевской громаде. Изуродованы сельскохозяйственное предприятие, здание, админздание, авто, также загорелась сухая трава.
Комбинированный удар по Украине 28 июля
Сегодня ночью, 28 июля, российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ударных дронов и ракет различных типов.
Так, в Киеве ночью прозвучала серия взрывов. Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждены многоэтажки.
Также прогремела серия взрывов в Кропивницком. Так, в городе возник пожар, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. Предварительно, никто не пострадал.
Кроме того, под вражеским ударом была Хмельницкая область, в Староконстантинове несколько раз за ночь раздавались взрывы.
Также утром россияне дважды запускали по территории Украины аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" с самолетов МиГ-31, по всей стране объявляли воздушную тревогу.
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