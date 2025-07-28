Россияне дронами атаковали Днепропетровскую область: среди раненых - ребенок

Российские войска сегодня ночью, 28 июля, ударили ударными беспилотниками по нескольким районам Днепропетровской области. В результате обстрелов есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Сообщается, что враг бил и по Синельниковщине. FPV-дронами попал по Межевской громаде. Изуродованы сельскохозяйственное предприятие, здание, админздание, авто, также загорелась сухая трава.

По его словам, от вражеской атаки пострадали два человека - 15-летняя девочка и 49-летняя женщина, они будут лечиться амбулаторно.

"Никопольщину российская армия атаковала беспилотниками и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах", - отметил Лысак.

Комбинированный удар по Украине 28 июля

Сегодня ночью, 28 июля, российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ударных дронов и ракет различных типов.

Так, в Киеве ночью прозвучала серия взрывов. Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждены многоэтажки.

Также прогремела серия взрывов в Кропивницком. Так, в городе возник пожар, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, под вражеским ударом была Хмельницкая область, в Староконстантинове несколько раз за ночь раздавались взрывы.

Также утром россияне дважды запускали по территории Украины аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" с самолетов МиГ-31, по всей стране объявляли воздушную тревогу.

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