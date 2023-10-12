Вночі росіяни обстріляли Чорнобаївку: є загиблий

"Вночі окупанти обстріляли Чорнобаївку", - розповів він.

За словами голови ОВА, під удар потрапив житловий сектор.

"За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік. Деталі нічого терору встановлюються", - додав Прокудін.

Обстріли Чорнобаївки

Після звільнення від окупантів Чорнобаївка постійно обстрілюється російськими військами.

Нагадаємо, що під час боїв за Херсон восени 2022 року українські військові постійно били по окупантах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян. Дійшло до того, що окупанти почали панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовлялись йти у наступ на цьому напрямі.