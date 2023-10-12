ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вночі росіяни обстріляли Чорнобаївку: є загиблий

Херсон, Четвер 12 жовтня 2023 08:45
UA EN RU
Вночі росіяни обстріляли Чорнобаївку: є загиблий Фото: вночі росіяни обстріляли Чорнобаївку, є загиблий (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія в ніч на четвер, 12 жовтня, обстріляла Чорнобаївку Херсонської області. Є загиблий.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Вночі окупанти обстріляли Чорнобаївку", - розповів він.

За словами голови ОВА, під удар потрапив житловий сектор.

"За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік. Деталі нічого терору встановлюються", - додав Прокудін.

Обстріли Чорнобаївки

Після звільнення від окупантів Чорнобаївка постійно обстрілюється російськими військами.

Нагадаємо, що під час боїв за Херсон восени 2022 року українські військові постійно били по окупантах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян. Дійшло до того, що окупанти почали панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовлялись йти у наступ на цьому напрямі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Чернобаевка
NEWS
Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей
Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну