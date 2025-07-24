Росіяни не допустили МАГАТЕ до навчального центру ЗАЕС після нібито атаки дрона

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не отримали доступ до навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції який нібито був атакований безпілотником 13 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МАГАТЕ.
Як повідомляється, російські окупанти ще 13 липня заявили про атаку дрона, в результаті якої нібито було пошкоджено дах навчального центру. Однак експертам МАГАТЕ цього не показали.
"Команді не було надано доступу для оцінки пошкоджень навчального центру, розташованого за межами периметра об'єкта, посилаючись на проблеми безпеки", - зазначили в МАГАТЕ.
Також повідомляється, що пожежу, яка виникла поблизу Енергодара та ЗАЕС 19 липня, ліквідували сили окупаційної влади, не створюючи загрози ядерній безпеці. Про це інформували представники станції.
Міжнародні спостерігачі, які перебувають на ЗАЕС, щодня чують звуки обстрілів, вибухів та стрілянини. Станція наразі підключена лише до однієї лінії живлення.
Нагадаємо, Запорізьку атомну електростанцію російські війська захопили на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Відтоді окупанти систематично порушують норми безпечної експлуатації ядерного об'єкта, що створює постійну загрозу техногенної катастрофи. На території станції вони розмістили військову техніку та особовий склад.
Під час останнього візиту до Києва гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними та постійними на тлі посилених російських повітряних атак.
Нещодавно інспектори МАГАТЕ зафіксували сотні пострілів біля енергоблоків Запорізької АЕС. Гроссі заявив про неприйнятну військову активність.
Також 19 липня в районі ЗАЕС зафіксували стовп диму. Як повідомлялося, воно виникло через лісову пожежу, загроз ядерній безпеці не було.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.