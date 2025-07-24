Россияне не допустили МАГАТЭ в учебный центр ЗАЭС после якобы атаки дрона

Как сообщается, российские оккупанты еще 13 июля заявили об атаке дрона, в результате которой якобы была повреждена крыша учебного центра. Однако экспертам МАГАТЭ этого не показали.

"Команде не был предоставлен доступ для оценки повреждений учебного центра, расположенного за пределами периметра объекта, ссылаясь на проблемы безопасности", - отметили в МАГАТЭ.

Также сообщается, что пожар, который возник вблизи Энергодара и ЗАЭС 19 июля, ликвидировали силы оккупационных властей, не создавая угрозы ядерной безопасности. Об этом информировали представители станции.

Международные наблюдатели, которые находятся на ЗАЭС, ежедневно слышат звуки обстрелов, взрывов и стрельбы. Станция пока подключена только к одной линии питания.