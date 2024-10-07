Росіяни за допомогою дронів замінували декілька ділянок Харківської області

Російська армія наразі зосередилась на контролі повітряної обстановки у Харківській області. Та мінує за допомогою дронів ділянки територій біля населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

"У Вовчанську противник проводить активну розвідку за допомогою дронів, відновлює систему зв’язку, здійснює заходи логістичного забезпечення. Застосував ТОС-1А по районах міста", - сказано у повідомленні.

Також в районі населеного пункту Тихе ворог здійснив переміщення особового складу на передових позиціях.

Також неподалік Лукʼянців ворог в нічний час за допомогою дронів дистанційно замінував ділянки місцевості протипіхотними мінами.

Зокрема, в районі населеного пункту Глибоке, противник основні зусилля зосередив на контролі повітряної обстановки. Це робиться з метою оповіщення особового складу про застосування дронів Силами оборони України.

Агрегатний завод у Вовчанську

У вересні українські військові витіснили російські сили з агрегатного заводу у Вовчанську. Операцію проведено ГУР за участю бійців Російського добровольчого корпусу, а контроль над заводом було передано Нацгвардії.

На заводі у полон було захоплено декілька десятків росіян, яких залишило російське командування.

Після звільнення агрегатного заводу у Вовчанську ситуація залишається вкрай напруженою через постійні спроби російських військ атакувати об'єкт.

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