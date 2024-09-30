"Головна ціль". В ОТУ "Харків" розповіли про ситуацію на Агрегатному заводі у Вовчанську
Після звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську ситуація залишається вкрай напруженою через постійні спроби російських військ атакувати об'єкт.
Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За його словами, завод є головною ціллю ворога, і російські війська використовують усі доступні засоби озброєння, зокрема важкі вогнеметні системи та керовані авіабомби.
"Ворог якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має. Але разом з цим це для нього був дуже потужний іміджевий удар, втрата цього об'єкта", - заявив Саранцев.
Саранцев зазначив, що тактичних або стратегічних переваг від захоплення заводу противник не отримує, однак втрата об'єкта стала для нього сильним іміджевим ударом.
"Ворог застосовує і важку вогнеметну систему, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою, коли те, що йому не дісталося, він те нищить", - додав він.
Звільнення Агрегатного заводу
Українські військові витіснили російські сили з агрегатного заводу у Вовчанську, що на півночі Харківської області. Операція була здійснена ГУР за участі бійців Російського добровольчого корпусу (РДК).
Представник РДК зазначив, що це була перша подібна операція під час повномасштабної війни, адже українські війська вперше звільнили такий великий укріплений район.
ГУР також повідомило, що під час боїв у Вовчанську захисники взяли в полон близько 20 російських солдатів. За інформацією розвідників, агрегатний завод отримав значні пошкодження, проте утримувати оборону на цьому об'єкті можливо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.