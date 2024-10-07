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Россияне с помощью дронов заминировали несколько участков Харьковской области

Понедельник 07 октября 2024 16:37
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Россияне с помощью дронов заминировали несколько участков Харьковской области Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сосредоточилась на контроле воздушной обстановки в Харьковской области. Но минует с помощью дронов участки территорий возле населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Харьков" в Telegram.

В частности, в районе населенного пункта Глубокое, противник основные усилия сосредоточил на контроле воздушной обстановки. Это делается с целью оповещения личного состава о применении дронов Силами обороны Украины.

Также неподалеку Лукьянцев враг в ночное время с помощью дронов дистанционно заминировал участки местности противопехотными минами.

Также в районе населенного пункта Тихое враг осуществил перемещение личного состава на передовых позициях.

"В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью дронов, восстанавливает систему связи, осуществляет мероприятия логистического обеспечения. Применил ТОС-1А по районам города", - сказано в сообщении.

Агрегатный завод в Волчанске

В сентябре украинские военные вытеснили российские силы с агрегатного завода в Волчанске. Операция проведена ГУР с участием бойцов Российского добровольческого корпуса, а контроль над заводом был передан Нацгвардии.

На заводе в плен были захвачены несколько десятков россиян, которых покинуло российское командование.

После освобождения агрегатного завода в Волчанске ситуация остается крайне напряженной из-за постоянных попыток российских войск атаковать объект.

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