UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни на Донбасі почали знімати "бронь" з працівників екстренних служб, - Генштаб

Фото: росіяни на Донбасі почали знімати "бронь" з працівників екстренних служб (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Не дивлячись на всі заяви РФ про закінчення мобілізації, живої сили ворогу гостро не вистачає, в зв'язку з цим росіяни почали знімати "бронь" з працівників екстренних служб на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області вже попередила працівників комунальних та екстренних служб про те, що з них буде знято "броню", яка давала можливість працювати на поточному місці роботи незважаючи на мобілізацію.

Нагадаємо, РБК-Україна вже повідомляло, що з 5 грудня поточного року російські військові комісаріати на території окупованої Луганської області розіслали всім підприємствам регіону картки обліку, для продовження мобілізаційних заходів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонбасокупантиВійська РФ