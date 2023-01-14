RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне на Донбассе начали снимать "бронь" с работников экстренных служб, - Генштаб

Фото: россияне на Донбассе начали снимать "бронь" с работников экстренных служб (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на все заявления РФ об окончании мобилизации, живой силы врагу остро не хватает, поэтому россияне начали снимать "бронь" с работников экстренных служб на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области уже предупредили работников коммунальных и экстренных служб о том, что с них будет снята "броня", которая давала возможность работать на текущем месте работы несмотря на мобилизацию.

Напомним, РБК-Украина уже сообщало, что с 5 декабря текущего года российские военные комиссариаты на территории оккупированной Луганской области разослали всем предприятиям региона карточки учета для продолжения мобилизационных мероприятий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассокупантиВойска РФ