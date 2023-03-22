UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни на Донбасі хочуть створити 200 пропагандистських осередків

Фото: Росіяни на Донбасі хочуть створити 200 пропагандистських осередків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій частині Луганської та Донецької областей планується створення 200 пропагандистських осередків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Луганської ОВА.

"Цьогоріч у закладах освіти так званих "ЛНР" та "ДНР" планують створити 200 пропагандистських осередків, які є аналогом комсомольського руху", - йдеться у заяві.

Зазначається, що на це до бюджету РФ закладено 18,5 млрд рублів.

"Вступ до організації буде примусово-добровільним, а членство, за обіцянками пропагандистів, "має полегшити" навчання дитині", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України медичні заклади мають дефіцит ліків для цивільних.

Російські окупанти продовжують мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганської області. Призовникам обіцяють передати примусово відчужене житло українців, які виїхали з окупованої території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськДонбасДНРЛНРДонецька областьВійна в Україні