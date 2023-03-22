Росіяни на Донбасі хочуть створити 200 пропагандистських осередків

На окупованій частині Луганської та Донецької областей планується створення 200 пропагандистських осередків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Луганської ОВА.

"Цьогоріч у закладах освіти так званих "ЛНР" та "ДНР" планують створити 200 пропагандистських осередків, які є аналогом комсомольського руху", - йдеться у заяві.

Зазначається, що на це до бюджету РФ закладено 18,5 млрд рублів.

"Вступ до організації буде примусово-добровільним, а членство, за обіцянками пропагандистів, "має полегшити" навчання дитині", - додали в ОВА.