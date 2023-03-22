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Россияне на Донбассе хотят создать 200 пропагандистских центров

Фото: Россияне на Донбассе хотят создать 200 пропагандистских центров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированной части Луганской и Донецкой областей планируется создание 200 пропагандистских организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Луганской ОВА.

"В этом году в учебных заведениях так называемых "ЛНР" и "ДНР" планируют создать 200 пропагандистских ячеек, которые являются аналогом комсомольского движения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на это в бюджет РФ заложено 18,5 млрд рублей.

"Введение в организацию будет принудительно-добровольным, а членство, по обещаниям пропагандистов, "должно облегчить" обучение ребенку", - добавили в ОВА.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины медицинские учреждения имеют дефицит лекарства для гражданских.

Российские оккупанты продолжают мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области. Призывникам обещают передать принудительно отчужденное жилье уехавших с оккупированной территории украинцев.

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