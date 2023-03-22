ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На окупованих територіях України збільшився дефіцит ліків для цивільних, - ЦНС

Новость на русском →
Україна, Середа 22 березня 2023 15:19
На окупованих територіях України збільшився дефіцит ліків для цивільних, - ЦНС Фото: На окупованих територіях України збільшився дефіцит ліків для цивільних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях України медичні заклади мають дефіцит ліків для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях всі лікарні в першу чергу обслуговують окупантів. Відтак для цивільних утворився дефіцит ліків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів і нині дефіцит спостерігається як в лікарнях, так й в аптеках. Ті ж ліки які є на полицях значно гіршої якості.

"При цьому, у більшості лікарнях вже не приймають цивільних на стаціонарне лікування або розміщують ранених окупантів в сусідніх відділеннях. Таким чином в регіоні спостерігається справжня медична криза", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що окупанти у Запорізькій області відмовляються надавати медичні послуги людям, які не мають паспорта РФ.

Росіяни проводять додаткові перевірки місцевих жителів окупованих територій, якщо у них немає паспорта РФ, доходить навіть до затримань.

У Криму виник дефіцит крові у цивільних лікарнях. Її використовують здебільшого для лікування поранених російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Донецька область Херсонська область Запорожская область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна