Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Сили оборони продовжують утримувати потужний натиск росіян у Вугледарі та Костянтинівці в Донецькій області.

Вночі терористи атакували південні області України дронами типу "Шахед".

В Ізмаїлі Одеської області лунали вибухи через роботу ППО.

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