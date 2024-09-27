Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ

За останню добу з 26 на 27 вересня, росіяни втратили на фронті 1370 солдатів, майже 50 ББМ і понад 20 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:
За даними ISW, Сили оборони продовжують утримувати потужний натиск росіян у Вугледарі та Костянтинівці в Донецькій області.
Вночі терористи атакували південні області України дронами типу "Шахед".
В Ізмаїлі Одеської області лунали вибухи через роботу ППО.
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