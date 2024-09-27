UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ

Фото: загарбники за добу втратили на фронті рекордну кількість БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 26 на 27 вересня, росіяни втратили на фронті 1370 солдатів, майже 50 ББМ і понад 20 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 649 170 (+1370) осіб ліквідовано;
  • танків - 8846 (+21) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 396 (+48) од.;
  • артилерійських систем - 18 678 (+58) од.;
  • РСЗВ - 1199 од.;
  • засоби ППО - 961 (+2) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 031 (+85) од.;
  • крилатих ракет - 2608 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25 411 (+58) од.;
  • спеціальної техніки - 3192 (+2) од.

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Сили оборони продовжують утримувати потужний натиск росіян у Вугледарі та Костянтинівці в Донецькій області.

Вночі терористи атакували південні області України дронами типу "Шахед".

В Ізмаїлі Одеської області лунали вибухи через роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України