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Ворог запустив ударні дрони з півдня: в низці областей України оголосили тривогу

Четвер 26 вересня 2024 23:10
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Ворог запустив ударні дрони з півдня: в низці областей України оголосили тривогу Фото: у деяких областях України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У деяких областях України пізно ввечері 26 вересня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих ударних безпілотників, що були запущені противником з південного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.

Військові попередили про можливу роботу сил та засобів протиповітряної оборони через дрони-камікадзе російських загарбників у регіонах, де фіксується така загроза.

"Увага! Херсонська та Миколаївська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться в заяві Повітряних сил.

Крім того, військові пізніше повідомили про аналогічну загрозу й для Дніпропетровської області, де також можлива бойова робота через "Шахеди".

Додамо, що у Повітряних силах також інформували про ракетну небезпеку для Сумської, Харківської та Донецької облей.

Де зараз оголошена повітряна тривога:

Ворог запустив ударні дрони з півдня: в низці областей України оголосили тривогу

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, російські загарбники завдають повітряних ударів по населених пунктах України практично регулярно. Так, наприклад, минулої ночі окупанти завдали комбінованого удару по Україні, випустивши 6 ракет та 78 "Шахедів". Сили ППО ЗСУ знищили більшість ворожих цілей.

Детальніше про наслідки нічної атаки у ніч проти 26 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ППО Повітряна тривога Атака дронів
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