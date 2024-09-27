Россияне за сутки потеряли на фронте 1370 солдат и 58 артсистем, - ВСУ

За последние сутки с 26 на 27 сентября, россияне потеряли на фронте 1370 солдат, почти 50 ББМ и более 20 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.24 ориентировочно составили:
По данным ISW, Силы обороны продолжают удерживать мощный натиск россиян в Угледаре и Константиновке в Донецкой области.
Ночью террористы атаковали южные области Украины дронами типа "Шахед".
В Измаиле Одесской области звучали взрывы из-за работы ПВО.
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