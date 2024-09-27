Россияне за сутки потеряли на фронте 1370 солдат и 58 артсистем, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, Силы обороны продолжают удерживать мощный натиск россиян в Угледаре и Константиновке в Донецкой области.

Ночью террористы атаковали южные области Украины дронами типа "Шахед".

В Измаиле Одесской области звучали взрывы из-за работы ПВО.

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