Росіяни за добу випустили по Херсону та області майже 400 снарядів: є багато поранених

Російські окупанти протягом минулої доби 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 385 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Зі слів посадовця, місто Херсон противник атакував 3 рази.
Прокудін розповів, що 13 ворожих снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
"На жаль, шестеро людей зазнали поранень", - додав глава ОВА.
Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 19 березня було евакуйовано 89 цивільних.
Нагадаємо, зранку 19 березня в Херсоні пролунали вибухи.
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