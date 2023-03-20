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Росіяни за добу випустили по Херсону та області майже 400 снарядів: є багато поранених

Ілюстративне фото: Росіяни випустили по Херсону та області 385 снарядів (Getty Image)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом минулої доби 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 385 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Зі слів посадовця, місто Херсон противник атакував 3 рази.

Прокудін розповів, що 13 ворожих снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

"На жаль, шестеро людей зазнали поранень", - додав глава ОВА.

Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 19 березня було евакуйовано 89 цивільних.

Нагадаємо, зранку 19 березня в Херсоні пролунали вибухи.

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Херсонська областьВійна Росії проти України