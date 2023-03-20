Россияне за сутки выпустили по Херсону и области почти 400 снарядов: есть много раненых

Российские оккупанты за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 385 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По словам чиновника, Херсон противник атаковал 3 раза.
Прокудин рассказал, что 13 вражеских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
"К сожалению, шесть человек получили ранения", - добавил глава ОВА.
Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 19 марта было эвакуировано 89 гражданских.
Напомним, утром 19 марта в Херсоне раздались взрывы.
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