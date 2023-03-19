В Херсоні зранку чутно вибухи

У неділю, 19 березня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу, 18 березня, 53 рази обстріляли Херсонську область з важкого озброєння. Внаслідок атак двоє мирних жителів отримали поранення.

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